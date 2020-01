La Riserva Palude di Frattarolo, un'area naturalistica protetta di circa 250 ettari che ospita diverse specie di animali

Istituita nel lontano 1980 nel territorio del comune di Manfredonia, la Riserva naturale Palude di Frattarolo è un'area naturalistica che si estende su una superficie di circa 250 ettari vicinio all'Oasi Lago Salso sul Gargano.

Si tratta di una zona molto ricca e variegata a livello di flora e fauna; infatti, come riportato su Wikipedia, la Riserva naturale di Frattarolo ospita diverse specie animali, come l'airone cenerino, il chiurlo, le oche, il cavaliere d'Italia, la garzetta, la spatola, la sgarza ciuffetto, la gallinella d'acqua, la folaga, il mignattaio, l'alzavola, il mestolone, la marzaiola, la volpoca, il tarabusino e il falco di palude.

Inoltre, quest'area è importantissima per la nidificazione degli uccelli. Per quanto riguarda la flora, qui è possibile ammirare le tamerici, i salici, le piante appartenenti alla famiglia del Cyperus (Zigolo), Scirpus (Lisca), Typha (Lisca maggiore); in più, là dove il terreno è più ricco di sali sono presenti anche bellissime specie di Salicornia.

Fonte: Wikipedia e Viaggiare in Puglia