Rione Fossi: il borgo fantasma dei Monti Dauni sospeso nel cuore della Puglia

Rione Fossi, anticamente noto come Rione dei Greci, deve il suo nome alle caratteristiche grotte e abitazioni preistoriche che popolano la zona e note appunto con il nome di "Fosse"; si narra che in questi luoghi abitassero degli eremiti, detti "Orfici". Ma dove è situato? Rione Fossi si trova esattamente nella parte più alta del paese di Accadia, che domina l'affascinante e suggestivo Appennino Dauno.

Un borgo antico e decisamente misterioso, perché la storia narra che la popolazione di Rione Fossi dopo il terremoto del 1930 abbia definitivamente abbandonato questo luogo, lasciandolo disabitato. Ancora oggi questa piccola cittadina è rimasta totalmente isolata dal resto del mondo e appare al viaggiatore come un luogo immerso in un silenzio assoluto e come sospeso.

Qui a Rione Fossi il tempo è come se si fosse fermato a quel lontano 1930; con le sue abitazioni medievali scavate nella roccia, le scalinate strette e i vicoli tortuosi la cittadina richiama a sè molti visitatori, che per accedere al paese devono percorrere Porta di Capo. Una volta qui cosa non si può perdere? Ovviamente, il centro cittadino con la sua caratteristica forma a chiocciola e la meravigliosa chiesa di San Pietro e Paolo risalente all'epoca bizantina.

Un vero e proprio villaggio fantasma che vale la pena visitare una volta nella vita, perché entrare a Rione Fossi significa immergersi in una realtà antica, fuori dal tempo e dallo spazio, che vi cattura al primo sguardo.