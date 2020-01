Porta Arpana o 'I tre archi', il primo e più grande ingresso delle mura che circondavano Foggia

La città di Foggia anticamente era circondata da mura, che si aprivano in cinque porte. Ogni porta era legata a un borgo della città, fatta eccezione per il borgo 'Carmine Vecchio' noto come 'dei mastri carradori'. Nel corso degli anni sono andate tutte distrutte, l'unica che ancora rimane è Porta Arpana, detta anche I Tre Archi.

Alla scoperta di Porta Arpana

Fu la prima porta delle mura della città, nonché la più grande, che dopo anni ancora resiste. Situata precisamente all'inizio di via Arpi, Porta Arpana ai tempi di Federico II di Svevia indicava l'ingresso nella città. Successivamente, ha incominciato a segnare l'entrata del "Borgo dei Sellai", sesto borgo di Foggia che si estendeva fino all'attuale stazione ferroviaria.

Oggi Porta Arpana, nota anche come Porta Reale è affiancata da altri due archi, fatti costruire nel 1947. Da ciò deriva il nome de I Tre Archi, che dividono su via Arpi il Conservatorio intitolato a Umberto Giordano e il museo civico, ricco di ritrovamenti e reperti risalenti al Neolitico.

Fonte: Piano delle Fosse