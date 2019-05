I parchi pubblici e le aree verdi a Foggia

I parchi pubblici e le ville comunali sono un vero e proprio polmone urbano, fondamentale per tutti i cittadini e il benessere della stessa città.

Luoghi di gioco per i più piccoli ma non solo, perché le aree verdi possono essere sfruttate per allenarsi all'aria aperta, per fare jogging, per una semplice camminata immersi nella natura, o ancora come zona di svago per i nostri amici a quattro zampe.

Fortunatamente nella nostra città ci sono diversi parchi pubblici riqualificati e accessibili a tutti, conosciamoli insieme:

Il parco Leonardo Biagini del 'Pantanella' in via Monsignor Luigi Cavotta: un parco attrezzato dove tra le varie attività è possibile fare calcetto, tennis e basket.

Villa Comunale Karol Wojtyla in Piazza Camillo Benso Cavour

Parco Volontari della Pace in via Giuseppe Rosati

Parco dell'Inconavetere in via Antonio Ciano, 38

Parco Chaira Lubich in viale Europa, 56

Parco Via Imperiale in via Giuseppe Imperiale, 49

Parco Baden Powell in viale Francia

Parcocittà di via Luigi Rovelli

Parco Bosco dell'Incoronata via don Luigi Orione

Parco Attilio De Brita alle spalle del Comune