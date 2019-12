Il suggestivo Museo Trappeto Maratea: tutto il sapore del Gargano nel borgo dell'amore di Vico

Il Museo Trappeto Maratea è il principale e più importante spazio espositivo del borgo di Vico del Gargano. Il museo è situato all’interno di un antico trappeto, ossia un vero e proprio frantoio risalente al XIV secolo, che misura circa 30 metri di lunghezza e dai 3,50 ai 5,50 metri di larghezza.

In questo spazio espositivo viene raccontata la vita e la cultura locale, legata alla coltivazione delle olive e alla produzione dell'olio, attività che erano alla base dell'economia del posto. Per tale ragione, il trappeto ossia il frantoio era uno dei luoghi principali per l'intera comunità.

Il museo si divide in due aree distinte: in una vi sono gli strumenti utili per la produzione dell’olio e per eseguire i lavori agricoli, come le presse in legno e la macina; mentre, nell’altra si trovano una stalla, un magazzino e un serbatoio per l’olio.

Inoltre, al suo interno si possono ammirare anche altri importanti oggetti ed elementi di uso quotidiano, come la cucina monacesca dove si rifocillavano i lavoratori del frantoio.