La leggenda del tesoro di Menelao sull'Isola di San Nicola

Lo splendido arcipelago delle Isole Tremiti al largo del mare Adriatico è formato da diverse isole, l'isola di San Nicola, San Domino, Cretaccio, Caprara e Pianosa. Un vero e proprio angolo di paradiso, che offre un mare spettacolare con fondali cristallini e spiagge bellissime che ogni anno attirano moltissimi viaggiatori.

Si tratta di luoghi ricchi di miti e leggende, come quella di Diomede sull'isola di San Nicola; ma anche quella che vede protagonista il tesoro di Menelao. La storia narra di un eremita che in sogno vide la Madonna, la quale gli indicò il luogo in cui era nascosto il Tesoro di Menelao. Una volta trovato l'eremita dovette edificare una chiesa in onore della Vergine, ed è proprio per questa leggenda che l’Isola di San Nicola divenne meta di frequenti pellegrinaggi da parte dei devoti.

Fonte: Terre di Mare.it - Ph B&B Piano delle Fosse