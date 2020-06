Maria Chiara Giannetta, dal Teatro Limoni di Foggia a Don Matteo: chi è l'attrice diventata il capitano Anna Olivieri

Classe 1992, Maria Chiara Giannetta è una giovane attrice di Foggia diventata nota a moltissimi telespettatori per aver interpretato il capitano Anna Olivieri in Don Matteo.

Spinta dalla sua passione per il cinema e la recitazione, la giovanissima attrice del Tavoliere delle Puglie si è trasferita a Roma per inseguire il suo sogno. Nella Capitale ha studiato presso il centro sperimentale di cinematografia, ma il suo percorso è cominciato nel capoluogo dauno insieme a Roberto Galano presso il Teatro dei Limoni.

Maria Chiara ha due importanti punti di riferimento artistici, Monica Vitti e Frances MC Dormand, che nel 1996 vinse l'oscar come migliore attrice protagonista per il la sua partecipazione al film Fargo. Come riferito in un'intervista rilasciata a FoggiaToday, sogna di recitare per Paul Thomas Anderson“.

La Giannetta ha avuto un ruolo rilevante nella fortunatissima serie televisiva Don Matteo, nella quale ha indossato i panni del capitano Olivieri: "Quando mi hanno dato la notizia ero nel pullman stracolmo di gente e stavo tornando a Foggia, faceva caldo e non potevo esultare troppo, ma ho dovuto aspettare cinque ore per farlo" l'aneddoto sul capitano Olivieri che ha segnato la carriera di Giannetta.

Non era comunque una neofita della tv. Il suo percorso nel campo della recitazione ha avuto inizio con altri film e serie tv: da Baciato dal Sole a Che Dio ci aiuti, da l'Allieva e Un passo dal cielo.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Maria Chiara Giannetta è molto riservata, ma alcuni frame e "spezzoni" di vita reale vengono pubblicati sul suo profilo Instagram che vanta circa 94mila followers.

La sua prima intervista in uno studio televisivo è del 22 febbraio a 'La Vita in diretta: "Mi sono divertita molto a fare questo ruolo, è stata un'esperienza bellissima, è un'occasione stupenda".