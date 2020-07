Manila Nazzaro, l'ex miss Italia di Foggia a Temptation Island con Amoruso: "Ho riscoperto l'amore grazie a lui"

Giovedì 2 luglio Temptation Island torna in prima serata su Canale 5. Tra le sei coppie partecipanti, ci saranno anche Manila Nazzaro, 42 anni di Foggia ed ex miss Italia, e Lorenzo Amoruso ex calciatore.

Conduttrice televisiva, radiofonica ed ex modella, nel 1999 diventa Miss Italia e miss Cinema, dal 2005 al 2017 è stata sposata con l'ex calciatore Francesco Cozza, dal quale ha avuto due figli: Francesco Pio e Nicolas.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Io non credevo più nell'amore, sicuramente, Lorenzo è stato veramente bravo nell'avere quella pazienza, quella determinazione nel farmi ricredere che comunque è possibile innamorarsi di nuovo. Questo tempation potrebbe anche illuminarci, mi piacerebbe che la nostra storia prendesse una piega precisa alla fine"