Bel gesto a Foggia, cliente dà 50 euro di mancia a due baristi: "E' un incentivo per la ripartenza"

La vita è fatta anche e soprattutto di piccoli gesti. Accadono di rado ma per fortuna c'è chi compiendoli dà un colore diverso alle nostre giornate. Nei giorni scorsi due episodi ci hanno fatto riflettere su quanto sia importante la fiducia nel prossimo e quanto ancora sia straordinario sapere che c'è ancora qualcuno in grado di suscitare stupore ed emozioni.

In un periodo buio, al limite della sopravvivenza, episodi come quelli avvenuti al bar Momento, dove un cliente ha dato 50 euro di mancia a due baristi come incentivo per la ripartenza, e al Bar Artigian, dove un barista ha trovato e consegnato 70 euro che una persona anziana aveva smarrito, gesto contraccambiato con un pensiero di 5 euro, consegnano un'immagine diversa alla nostra città.

Due episodi analoghi e importanti in una città che purtroppo non è più abituata a notizie di questo genere. Eppure c'è chi sostiene che gesti come quelli avvenuti nei due locali siano all'ordine del giorno. E noi ci crediamo.