Lesina e la passerella sul lago, che meraviglia il borgo marinaro che fa da cordone tra la terra e il Mare Adriatico

Lesina - che sorge sulla parte settentrionale del Promontorio del Gargano - è un borgo marinaro dominato dall'omonimo lago che fa da cordone tra la terra e il Mare Adriatico.

La cittadina venne fondata da pescatori dalmati, e in passato accolse i profughi di Lucera e i fuggiaschi delle Isole Tremiti. Il borgo è, inoltre, conosciuto per la produzione di pesce di acqua dolce, in modo particolare anguille e capitoni.

Lesina è un paese fondato su pesca e turismo, lago e mare; in più, la zona orientale intorno al lago è caratterizzata da una vera e propria riserva naturale, il cui obiettivo è quello di favorire il ripopolamento animale.

Cosa visitare a Lesina

Non perdete l’Abbazia di Santa Maria di Ripalta nei pressi del fiume Fortore, che ancora oggi è meta di pellegrinaggi nonché uno dei più antichi luoghi di culto di tutto il Gargano. Inoltre, a Lesina è possibile ammirare il complesso di rocce vulcaniche dette Pietre Nere e risalenti all'era del Triassico.

Ovviamente, non dimenticate di fare una visita al maestoso lago, uno tra i più importanti e principali di tutta la provincia, non solo per la sua estensione ma anche perché ospita una vasta area naturalistica. Una ragione in più è la passerella fissa e realizzata quasi esclusivamente in legno, che ha avuto origine grazie ai fondi del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali naturali e turismo” del 2013. Questa passerella è importante perché collega il Lago di Lesina con l’isola di San Clemente, un sito archeologico di grandissima rilevanza culturale e storica. Infatti, questo isolotto è l'unico in tutta l'Italia meridionale dove sono stati rinvenuti i resti di una villa romana risalente intorno al II e al I secolo a.C.