Alla scoperta del Lago di Varano sul Gargano, il più grande del Meridione e costiero dell'Italia

Il Lago di Varano è situato in provincia di Foggia ed è diviso fra i comuni di Ischitella, Carpino e Cagnano Varano. Dopo il Lago di Lesina, è il più importante bacino naturale di tutto il territorio.

Si estende per circa 60 km ed è considerato il settimo lago più grande d'Italia, nonché il più vasto di tutta la parte meridionale della nostra penisola. Il Lago di Varano si trova lungo la costa settentrionale del Gargano, per tale ragione viene definito anche come lago costiero; infatti, è separato dal Mare Adriatico da una piccola lingua di terra.

Le sue acque locustre sono profonde circa tre metri e arrivano fino a un massimo di cinque metri e mezzo, per tale ragione è uno dei laghi preferiti dai pescatori del posto e nel quale è possibile praticare l'attività della pesca sia da riva sia da barca.

Ciò che caratterizza questo bacino naturale è l'omonima isola situata in mezzo al lago, nella quale venne istituita nel 1977 la riserva naturale statale Isola di Varano che rientra all'interno del Parco Nazionale del Gargano.

Sull'isolotto è possibile ammirare diverse specie di uccelli, come gli svassi maggiori, i bellissimi martin pescatore, i cormorani e gli aironi. Anche la vegetazione è ricca e variegata, dalle ninfee ai salici piangenti, fino ai pini marittimi di straordinaria bellezza.

Cosa vedere nei dintorni del Lago di Varano

Il Lago di Varano è diviso fra tre comuni caratteristici della provincia di Foggia, ossia Ischitella, Carpino e Cagnano Varano.

Quindi se partite per una gita fuoriporta oltre ad ammirare le bellezze del lago, vi consigliamo di perdervi tra i vicoli di questi comuni.

Ischitella: piccolo borgo che sorge all'interno del Parco Nazionale del Gargano, rinomato per le bellissime spiagge e gli scorci da togliere il fiato. Il centro di Ischitella, è chiamato Terra Vecchia, ed è caratterizzato da case basse molto suggestive e collegate da stretti e ripidi vicoli. Tra i monumenti che vi consigliamo di visitare, segnaliamo la Chiesa del Crocifisso situata su un'altura che affaccia direttamente sul Lago di Varano.

Carpino: piccolo centro abitato facente parte del Parco Nazionale del Gargano. Da visitare sono il centro storico con le case quasi addossate l’una sull’altra e caratterizzate dai cosiddetti “Mugnal”, ossia dei balconi a ballatoio, e la Chiesa Parrocchiale all'interno della quale sono conservate le opere di vari artisti locali.

Cagnano Varano: è un paese di case bianche molto caratteristico. Qui, sia le abitazioni sia le strade, sono posizionate in modo strategico per agevolare il flusso dell'acqua piovana ed evitare ristagni. Cagnano Varano è, inoltre, rinomato per le sue sagre come quella delle "Cozze Lagunari" che si svolge ad agosto.