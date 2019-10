Anziano preso in giro e insultato da 13enni. La testimonianza: "Siamo intervenute, stavano per alzargli le mani"

Ciao FoggiaToday, ieri sera ho assistito ad una scena agghiacciante, in zona piazza san Francesco. Erano le 21.15 e c'erano dei ragazzini di 13 anni o giù di lì, che in cerchio insultavano un signore anziano, ci è mancato poco che gli alzassero le mani. Io e una signora siamo intervenuti per rimproverarli, ma ciononostante hanno proseguito con gli insulti.

Mi chiedo chi siano e dove siano i genitori. Date loro un'educazione e quanto è necessario puniteli anche con due ceffoni. Ma dove siamo arrivati? Che vergogna