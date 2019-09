I Grifoni di Ascoli Satriano, un tesoro di inestimabile valore e "tra le cose più belle dell'antichità"

Ascoli Satriano, nell'antichità Ausculum, è un piccolo borgo di circa seimila abitanti situato lungo l'Appennino Dauno che custodisce un tesoro di inestimabile valore artistico, storico, culturale e archeologico, ossia i Grifoni.

La piccola cittadina appare al viaggiatore come un piccolo agglomerato di case arroccate, che vivacizzano il Tavoliere delle Puglie; ma se si trascorre del tempo camminando tra i vicoletti stretti si possono assaporare l'arte e la storia, tra la Cattedrale di origine romana e il Castello Normanno vi è solo l'imbarazzo della scelta.

Ma il vero tesoro del paese è rappresentato dai Grifoni, custoditi all'interno del museo nel centro cittadino. Si tratta di marmi policromi di grande valore e la cui storia risale tra il 1976 e il 1978, quando vennero ritrovati all'interno della camera funeraria di una famiglia d'elite daunia.

La coppia di Grifi presentano ali dipinte di azzurro e giallo spiegate verso l’alto e una cresta rossa. I due sono intenti ad azzannare con i loro temutissimi artigli un cerbiatto dipinto di giallo oro che emerge dalla bocca dei due Grifoni.

A colpire di questi reperti storici sono la grande bellezza del marmo e la decorazione pittorica assolutamente precisa, due elementi che catturano lo sguardo del visitatore. Alcuni di questi oggetti furono sequestrati dalle autorità, ma purtroppo altri finirono a far parte della collezione del Poul Getty Museum di Los Angeles sino al 2007. Solo molto più tardi tornarono in Italia.

Protagonisti dell’Expo Milano 2015, sono rientrati ad Ascoli Satriano definitivamente tanto da divenire simbolo artistico, unico e inimitabile, dell'intera regione; tanto che anche il critico d'arte Vittorio Sgarbi ha invitato tutti ad andare ad Ascoli Satriano per ammirare la straordinaria bellezza di questa opera: "Come non andare ad Ascoli Satriano, città dei più bei grifoni del mondo, tra le cose più belle delle antichità"