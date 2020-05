L'antica 'Fontana del Sele' diventata simbolo di Foggia

La più antica tra le fontane di Foggia è quella del Sele o dell’Acquedotto Pugliese, detta comunemente fontana di piazza Cavour. Venne inaugurata il 21 marzo 1924 alla presenza del Sacro Tavolo della Madonna dei Sette Veli.

Fu costruita su progetto dell’ing. Cesare Brunetti, in cemento armato e rappresentante una stella marina a cinque punte. Questa fontana doveva servire solo per la inaugurazione dell’Acquedotto e quindi doveva essere smantellata per far posto ad una fontana monumentale in bronzo e marmo che non fu più realizzata: questa fontana diventò subito il simbolo della città di Foggia.

La sua realizzazione fu affidata all’impresa di costruzione dei fratelli Giovanni e Antonio Quarato. La “Domenica del Corriere”, prestigioso settimanale nazionale, dedicò, il giorno della inaugurazione, la copertina a cura di Achille Beltrame.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte: Manganofoggia