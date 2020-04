Festa della mamma: curiosità, origini e idee regalo originali

La festa della mamma è una festività civile dedicata alla maternità.

Un giorno celebrato in tutto il mondo, ma in date diverse. Infatti, in Italia così come negli Stati Uniti, Australia e Giappone cade la seconda domenica di maggio, mentre in Spagna si festeggia la prima domenica di maggio, nei paesi balcani l'8 marzo, a San Marino si festeggia il 15 marzo e in diversi paesi arabi coincide con l'equinozio di primavera.

La festa in onore delle mamme si diffuse nel nostro paese a partire dalla metà degli anni '50, e secondo alcuni fonti inizialmente si celebrava l'8 maggio, solo successivamente si decise di spostare la data alla seconda domenica di maggio.

Un giorno unico per celebrare la maternità e la figura delle mamme di tutto il mondo; infatti, i bimbi regalano alle loro madri lavoretti realizzati a scuola, disegni e poesie.

Cosa regalare per la festa della mamma

Se non avete idea di cosa regalare alla vostra mamma nel giorno della sua festa, ecco alcuni consigli utili e originali:

1. Prodotti di bellezza: idea regalo per la mamma beauty addicted, una maschera rilassante per il viso, oppure, un conditioner per prendersi cura dei capelli o ancora una crema per viso e corpo

2. Servizio da tè: per la mamma che ama rilassarsi in compagnia delle amiche, il servizio da tè è sicuramente un'idea regalo originale ed elegante

3. Set per giardinaggio: per la mamma dal pollice verde che ama prendersi cura del giardino o del terrazzo, potete optare per un set da giardinaggio completo di tutti gli attrezzi necessari per curare fiori e piante

4. Profumo: chi vuole puntare sul classico, può optare per un profumo; l'importante è che sia il suo preferito!

5. Trattamento estetico: regalare un trattamente estetico è sicuramente una delle idee regalo più apprezzate. Cosa regalare? Vi consigliamo un bel massaggio rilassante e defaticante per gambe e schiena

