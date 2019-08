Innovazione nel Fantacalcio: il 'FantaMaster' del foggiano Puzio introduce le sostituzioni live

L’inizio del campionato di Serie A si sta avvicinando e siamo nel vivo del calciomercato. Per gli appassionati di Fantacalcio però è già tempo di pensare alla prossima asta, facendosi trovare preparati, e organizzare la Lega con i propri amici. Questo bellissimo gioco, probabilmente secondo solo al Calcio, è diventato rapidamente un fenomeno sociale in Italia e sta vivendo attualmente una vera e propria esplosione di popolarità, tant’è che i “fantallenatori” sparsi per l’Italia sono in continuo aumento. Non esistono limiti di età, il fantasy game sul calcio in salsa italiana ha saputo colpire gli appassionati di tutte le età, dai 12 ai 70 anni.

Inoltre, soprattutto negli ultimi anni, il gioco ha beneficiato anche di una serie di innovazioni tecnologiche che l’hanno reso sempre più divertente e coinvolgente. Una di queste, l’ultima in ordine di tempo, la annuncia FantaMaster, realtà leader nel settore.

Stiamo parlando delle sostituzioni live, ovvero in tempo reale, un’autentica rivoluzione che punta a rendere il Fantacalcio ancora più realistico ed esaltare le capacità tattiche dei fantallenatori facendoli sentire come dei veri e propri allenatori di Serie A.

Ce la spiegano Pasquale Puzio, foggiano DOC, e Marco Polidori, entrambi co-founder della startup che cura e sviluppa il progetto: “L’innovazione e la sperimentazione hanno sempre fatto parte del nostro DNA e i nostri utenti lo sanno benissimo, non a caso siamo diventati in soli 3 anni una della realtà più importanti del settore. Dopo aver realizzato la prima, e tuttora unica, piattaforma 100% mobile per la gestione delle Leghe di Fantacalcio, è arrivato il momento di innovare anche le regole del gioco, e vogliamo farlo offrendo un’esperienza sempre più in tempo reale. Ecco da dove nasce l’idea delle Sostituzioni LIVE.”.

Una novità che sta entusiasmando tanti fantallenatori in tutta Italia, infatti sono già migliaia coloro che hanno deciso di sposare questa nuova modalità di gioco che va ad aggiungersi, e non a sostituire, a quella tradizionale: ”Non nascondiamo che al momento del lancio eravamo un pò nervosi e soprattutto curiosi, il feedback che abbiamo ricevuto però è stato eccezionale. Quest’anno ci sarà da divertirsi.”, ci raccontano i due startupper.

FantaMaster ad oggi è una delle app più popolari e probabilmente la più amata dai fantallenatori, tanto da essere una delle app più scaricate in assoluto nella categoria Sport, sia su Play Store Android che App Store iOS. Tutti i dettagli su questa novità e sull’app FantaMaster sono consultabili qui.