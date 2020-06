Non solo mare: la tendenza dell’estate 2020 sul Gargano sono le escursioni nella natura

Nei mesi del lockdown qualcuno l’aveva previsto ed in effetti l’estate pugliese 2020 sta vedendo una nuova tendenza oltre al mare: la natura. Complici gli ampi spazi che zone come il Parco Nazionale del Gargano è in grado di offrire, in un connubio mare-monti attrattivo e vincente.

Tante le proposte delle guide turistiche sul territorio del Gargano, alcune nelle zone fresche dell’interno come la Foresta Umbra, altre sulla costa con affascinanti trekking al tramonto e notturni.

Ma quali sono le regole per fare escursioni di gruppo in sicurezza? Molto semplice: la distanza tra camminatori di 2 metri, un numero massimo di 25 partecipanti e l’utilizzo della mascherina solo quando non si riescano a garantire le distanze (molto difficile in natura!).

Dove trovo le proposte di escursioni per l’estate 2020 sul Gargano? GarganoNaTour è una delle realtà più consolidate negli ultimi anni in questo settore. Il loro è un variegato calendario di trekking ed esperienze uniche per un’estate 2020 inaspettata e all’insegna della scoperta del territorio, del vero Gargano. Su richiesta, inoltre, organizzano tour personalizzati adatti a ogni esigenza.

Il calendario estate 2020 è sul sito www.garganonatour.it