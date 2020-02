Il Duomo di Cerignola, una delle chiese più grandi del Sud dove viene esposta l'effige della Madonna di Ripalta

La Cattedrale di Cerignola ha origini molto antiche; infatti, probabilmente fu municipio romano, anche se il primo documento che la menziona risale al 1150. L'edificio è una delle chiese più grandi dell’Italia meridionale. Sebbene sia dedicato a San Pietro Apostolo è principalmente conosciuto come Duomo Tonti, dal nome del benefattore che donò i suoi averi per la costruzione dell’edificio.

Come riportato su Wikipedia, venne costruita poiché la chiesa madre, l'ex cattedrale, era divenuta insufficiente per la popolazione di Cerignola, nacque la necessità di progettare e costruire un nuovo edificio religioso che potesse assolvere a questo compito, soprattutto durante le funzioni religiose più importanti.

Il Duomo di Cerignola è simile a quello di Firenze, ha una cupola che poggia su di un tambuto ottagonale e misura circa ottanta metri e presenta una forma gotica. Dopo il terremoto del 1980 subì dei danni, di conseguenza alcune parti furono ricostruite con diversi materiali, come la pietra di Trani, Carovigno e Bisceglie, il tufo e il marmo bianco di Carrara.

Nella Cattedrale per sei mesi ogni anno è esposta la tavola della Madonna di Ripalta, protettrice della città, risalente al XIII secolo; questa venne ritrovata in un antro su di un’alta ripa a picco sul fiume Ofanto, mentre per tutto il resto dell’anno l’effige è esposta nel santuario costruito sul luogo del ritrovamento.

Alla chiesa si può accedere, oltre che dai portali frontali, anche dai lati attraverso quattro porte in prossimità del transetto. Otto finestre, quattro per ciascun lato, illuminano le navate.

Fonti: Wikipedia: Puglia.com