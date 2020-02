La Croce Viaria di Porta Pozzi e quel ramoscello di ulivo legato segno di accoglienza e di pace

La Croce Viaria a Biccari ha una forma greca, ed è situata precisamente in via Fuori Porta Pozzi. Un tempo era meta della processione delle Palme, durante la quale i sacerdoti legavano ad essa un ramoscello di ulivo per evidenziare il sentimento di pace che gli abitanti del paese offrivano al forestiero che arrivava nel borgo.

Come si legge sul sito istituzionale del Comune di Biccari, la versione originale della Croce è custodita in una bacheca posta nell'ingresso dell'Ufficio Anagrafe del Municipio. Si trova racchiusa in un anello ed è arricchita da decorazioni a intreccio di foglie di alloro.

Su un lato della croce vi è scolpita in rilievo l'immagine del Crocifisso, mentre sulle placche orizzontali le figure della Vergine e di San Giovanni e su quelle verticali il Pellicano sopra e un teschio con ossa sotto.

La parte posteriore della croce riporta scolpito il Cristo seduto da giudice con una mano levata e nell'altra un libro aperto; inoltre, sopra ogni placca sono scolpiti i simboli dei quattro Evangelisti.

Sulla parte dell'anello che racchiude la Croce è riportato un verso: "Antonius Diatoper de Troia me fecit", mentre sul retro si può leggere "Anno ab incarnatione Domini MCCCCLXXIII".

