La Cattedrale di Lucera, un grande monumento nazionale esempio di architettura in stile gotico-angioina

La Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta situata nel cuore della città di Lucera è un esempio di architettura gotico-angioina costruita per volere di Carlo II d'Angiò e consacrata nel 1302. Oltre ad essere la principale chiesa della città, è anche la cattedrale della diocesi di Lucera-Troia, dichiarata Monumento Nazionale nel 1874.

La tradizione narra che la diocesi fu fondata in epoca paleocristiana per opera del vescovo Basso e dei suoi successori Pardo, Giovanni e Marco. Successivamente, nel 663, fu saccheggiata dal bizantino Costante II e venne distrutta nella seconda metà del XIII secolo, quando la città subì l'invasione da parte dei saraceni. Nel 1300, Carlo II di Napoli sconfisse i saraceni e ripristinò la fede cristiana nella città pugliese e con essa i suoi monumenti. Tra questi anche la nuova Cattedrale costruita sulla moschea saracena tra il 1302 ed il 1317. Nel corso dei secoli XVI-XVII la cattedrale fu rinnovata seguendo l'arte barocca, con l'aggiunta di quattro cappelle laterali.

Come riportato su Wikipedia, l'interno della cattedrale è a tre navate suddivise da pilastri, con transetto e tre absidi di stile gotico, una per ogni navata. Il soffitto è a capriate. La facciata si presenta asimmetrica, perché nella parte destra vi è una torre campanaria quadrata alla cui cima è posta una lanterna ottagonale; mentre a sinistra è collocata una torre ottagonale. Nella torre campanaria a destra si apre uno dei tre portali d'ingresso; quello posto in mezzo è situato all'interno di un'edicola sorretta da colonne e sormontata dallo stemma degli Angioini. Inoltre, nella lunetta del portale è scolpita una Madonna col bambino risalente al XIV secolo. In più, sopra la porta centrale c'è un bellissimo rosone, e sopra il portale sinistro vi è un'alta monofora.

Fonte: Wikipedia