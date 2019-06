Il castello di Monte Sant’Angelo, la 'Fortezza del Gargano' che ospitò Federico II e la contessa Bianca Lancia

Il Castello di Monte Sant’Angelo è situato nell’omonimo paese, in provincia di Foggia. Venne fatto erigere dal vescovo di Benevento, Orso I, tra l’837 e l’838, nella zona più alta del paese e a pochi metri di distanza dalla Basilica di San Michele Arcangelo.

Secondo alcuni studi storici prima del IX secolo non vi erano tracce del castello; infatti, in quel sito si ergeva un semplice castrum bizantino, ossia un accampamento di tipo militare.

Successivamente, la fortezza assunse le sembianze di un vero e proprio castello, dotato di scuderie e magazzini, che con il passare degli anni divenne residenza di castellani, ma anche prigione nei suoi sotterranei soprattutto durante il periodo di dominazione angioina.

Definito anche con il nome di Fortezza del Gargano, il Castello di Monte Sant’Angelo si compone di una torre, detta Torre dei Giganti e alta circa 18 metri.

La Fortezza ospitò per un periodo Federico II di Svevia e la sua prediletta, la contessa Bianca Lancia di Torino; infatti, secondo i racconti popolari al suo interno vaga ancora lo spirito della contessa. Di questo periodo sono state rinvenute anche diverse opere architettoniche in stile federiciano, come la “Sala del Tesoro” caratterizzata da un bellissimo pilastro centrale e volte ogivali.

Oggi dell’antica fortezza rimangono soltanto i resti della muraglia, perché nel corso degli anni ha subìto atti vandalici che, insieme agli agenti atmosferici, hanno contribuito a rovinarne l’antico splendore. L’interno del castello si può visitare, le zone accessbili al pubblico sono il posto di guardia, le scuderie, il deposito delle munizioni, la Sala del Tesoro e le dimore dei castellani.