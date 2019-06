Il fascino del Castello Ducale di Torremaggiore, 'monumento nazionale' imponente e maestoso

Imponente e maestoso il Castello Ducale di Torremaggiore è situato nel pieno centro dell'omonima cittadina in provincia di Foggia. Sorto intorno al XII secolo come tenuta fortificata, la fortezza è stata per diverso tempo dimora dei duchi De Sangro, principi della città di San Severo.

A livello architettonico, il Castello Ducale ha la forma di un quadrilatero a pianta irregolare; è dotato di ben sei torri, delle quali quattro, situtate agli angoli, hanno una forma cilindrica e due quadrangolari disposte rispettivamente a sud e nel cortile centrale. Oggi il maniero presenta una struttura diversa da quella originaria; infatti, ad esempio, il fossato che nei tempi addietro era colmo di acqua, circondava l'intera struttura ed era profondo circa sei metri, ora lo cinge per circa tre quarti.

Da visitare all'interno del Castello Ducale sono: gli affreschi della Scuola Napoletana conservati nella Cappella Palatina e nella Sala del Trono, i resti della bifora aragonese sul lato meridionale, la cella della prigione situata nella Torre nord-ovest e la meridiana situata sulla Torre Centrale

Per visitare le bellezze del Castello Ducale di Torremaggiore vi consigliamo di comunicare in anticipo la data della visita e il numero di visitatori, contattando l'Ufficio Cultura del comune di Torremaggiore al numero 0882-383468, oppure via e-mail dirigente.cultura@comune.torremaggiore.fg.it

Per maggiori informazioni, invece, è possibile consultare il sito del comune di Torremaggiore (FG).