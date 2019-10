Candela, il borgo medievale dei fiori e della magia del Natale

Candela è un piccolo borgo di origine medievale situato su un'altura, più precisamente lungo l'Appennino Dauno meridionale. Conta circa 2.720 abitanti e vanta un panorama mozzafiato fatto di distese collinari, valli e fitti boschi.

Il viaggiatore oltre a perdersi tra i vicoletti caratteristici può ammirare diverse strutture religiose e monumenti, come:

la Chiesa Madre, o Chiesa della “Purificazione della Beata Vergine Maria”, risalente al XVI secolo e che custodisce statue e crocifissi di scuola napoletana più una statua della Candelora del XV secolo

la Chiesa del Carmine costruita nel XVIII secolo, al cui interno si trova un mosaico che rappresenta la Madonna del Carmine mentre porge un lembo del suo vestito a San Simone

la Chiesa della Concezione

la Chiesa del Purgatorio costruita nel 1620 e dedicata a San Giovanni Battista

il castello normanno-svevo

il Palazzo Doria edificato nel 1607

Candela e i fiori

Candela è da visitare anche per il festival dei fiori, che si tiene ogni anno intorno al mese di maggio. Un evento unico che raccoglie gli abitanti del luogo ma anche numerosi turisti provenienti da altre regioni vicine.

Di cosa si tratta? E' presto detto; Candela si adorna degli splendidi fiori locali grazie ai migliori mastri infioratori, che si riuniscono in paese per realizzare un meraviglioso tappeto di fiori colorati lungo la via principale. Con i fiori vengono realizzate vere e proprie opere d'arte coloratissime.

Non è tutto, perché durante questa manifestazione vi sono mercatini e bancarelle di prodotti tipici del territorio.

Candela e il Natale

Candela è anche detta la Città del Natale, perché nel Palazzo Ripandelli è possibile abbinare la visita a quella alla Casa di Babbo Natale. In più, vengono allestiti addobbi e decorazioni natalizie in ogni stanza per farvi vivere appieno l'atmosfera del Natale.

Imperdibile è anche il Museo del Presepe, che custodisce presepi in miniatura molto suggestivi.

Inoltre, sempre nel Palazzo Ripandelli si trova il Museo del Giocattolo, con tre stanze che custodiscono giocattoli vintage, come bambole, marionette, culle, tricicli e deliziosi cavalli a dondolo.