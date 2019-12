Il Bosco Paduli, l'incantevole riserva naturale dei Monti Dauni tra alberi secolari e diverse specie animali

Continua il nostro viaggio alla scoperta del nostro territorio regionale. A circa cinque chilometri da Accadia, sulla strada per Deliceto, si trova il Bosco Paduli, il cui nome deriverebbe dagli allagamenti causati dalle piene dei ruscelli che attraversano il bosco scendendo dal Monte Tre Titoli.

Tutta la zona è caratterizzata da una vegetazione folta ed estremamente variegata, fatta di querce, cerri e roverelle; inoltre, addentrandosi nel bosco è possibile ammirare numerosi esemplari di alberi secolari che popolano il cuore dell'area naturalistica. Non è tutto, perché anche la fauna che lo anima è molto diversificata, tra cui troviamo il gufo, il nibbio e l'allocco, ma anche la volpe, il cinghiale, il lupo e il tasso.

L'area è una delle mete ideali per trekking ed escursioni; in più, vi sono anche zone attrezzate per scampagnate, passeggiate a cavallo e pic-nic con tutta la famiglia.

Il Bosco Paduli è, inoltre, conosciuto perché è il palcoscenico del concerto finale del Festival Accadia Blues, che si svolge ogni anno la terza domenica del mese di luglio.