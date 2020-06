Anno scolastico dalle mille sorprese, i saluti stupiscono tutti: docenti e studenti dell'Einaudi si mettono in gioco

Studenti e docenti dell'istituto scolastico 'Einaudi' di Foggia si mettono in gioco. E, al termine di un anno scolastico - "indimenticabile sotto ogni punto di vista", puntualizza il dirigente Michele Gramazio - hanno realizzato, sotto la guida del prof. Ideo Palmisano, un simpatico videoclip come auspicio per la ripartenza. Se l'avventura scolastica è stata non-convenzionale, i saluti di fine anno non potevano essere altrimenti | IL VIDEO