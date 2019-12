La multimodalità e le alternative all’uso dell’automobile: al ‘Pascal’ si parla di mobilità sostenibile con i volontari di Trashchallenge Foggia

Oggi i volontari di TrashChallenge Foggia sono stati nuovamente ospitati dai ragazzi e dai docenti dell'I. T. E. Blaise Pascal per discutere di un tema di primaria importanza: la mobilità sostenibile in città.

Nel corso dell'incontro è stato illustrato il concetto di multimodalità, mostrando come esistano tante alternative agevoli e divertenti all'utilizzo dell'automobile, dall'effettuare spostamenti a piedi fino al ricorso ai mezzi pubblici, sottolineando soprattutto come usare la bicicletta resti ancora il metodo più comodo e veloce per muoversi nel tessuto urbano.



Sono stati esposti i numerosi vantaggi che l'utilizzo della bicicletta apporta ai cittadini, in termini di ecologia e di salute fisica: meno inquinamento con la riduzione delle emissioni di CO2, meno traffico, spostamenti veloci, indipendenza e autonomia per i non automuniti e tanta salute perché, si sa, l'attività fisica fa bene e svolgerla facendo qualcosa di utile per l'ambiente la rende ancora più piacevole.

Ospite d'eccezione di questa mattinata ecologica è stata una bellissima bici cargo modello danese, utilizzata da Velò, corriere a pedali attivo a Foggia. Fulvio di Velò ha coadiuvato i volontari nell'esporre le precauzioni che gli utenti della strada devono adottare per spostarsi in bicicletta, incoraggiando i ragazzi a rispolverare vecchie biciclette abbandonate facendo qualche "prova tecnica" prima di immettersi su strada.

Fondamentale è stata anche la presenza di due volontari di Funny Bike, associazione che ormai dal 2014 si occupa di favorire la mobilità in bicicletta organizzando eventi e pedalate di gruppo divertenti ed istruttive. L'incontro di questa mattina è stata l'occasione per invitare studenti, docenti e le loro famiglie all'evento natalizio del Funny Bike del 22 dicembre alle ore 18,30 davanti al Teatro Giordano.