Riapre l'asilo nido comunale di Torremaggiore

Lunedì 25 Novembre alle ore 11,00 a Torremaggiore, in via Jose Maria Escriva' riaprirà le sue porte l'asilo nido "Il villaggio dei sogni", servizio rivolto ai bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi. La gestione è affidata alla Cooperativa Sociale campana Raggio di Sole, che celebrerà l'occasione con un open day dedicato ai bambini e alle loro famiglie, per presentare il personale e l'offerta didattica dell'asilo. I piccoli fruitori della struttura saranno intrattenuti con animazione e attività ludiche all’interno degli spazi della scuola, che i genitori potranno vedere di persona. All'inaugurazione interverranno anche il Sindaco del Comune di Torremaggiore Emilio Di Pumpo, l'assessore alle Politiche Sociali Federica Niro, il Presidente del coord. Istituzionale ambito di San Severo Simona Venditti e il Responsabile della Cooperativa Raggio di Sole, Raffaele Mosca. Durante la giornata, sarà possibile ricevere informazioni su iscrizione, costi e attività didattiche dallo staff della cooperativa presente, che distribuirà ai genitori la carta dei servizi di Raggio di Sole con tutti i dettagli sul metodo, i laboratori, gli standard minimi garantiti all'interno delle strutture e i criteri di selezione del personale di Raggio di Sole. In allegato, la locandina con il programma della giornata. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare a questo momento di festa e di aggregazione.