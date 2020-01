A Foggia ecco la scuola scientifica di inclusione e socializzazione, il nuovo progetto della start up Formever Lab

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La Start Up Formever Lab dà il via ad un nuovo progetto di innovazione sociale a favore di bambini e ragazzi della provincia di Foggia, grazie ai fondi Otto per Mille 2019 Chiesa Valdese (codice progetto OPM/2018/01401 – Delibera Uffici Otto per Mille n. 2117 del 01/09/2019). Si tratta di una “Scuola” non formale pomeridiana in cui si potranno frequentare Laboratori incentrati su materie scientifiche (STEM): esperimenti di Scienze, applicazioni pratiche di Tecnologia con drone e stampante 3D, approfondimenti di Geografia Astronomica, Informatica & Coding, risvolti pratici della Matematica nel mondo reale e ancora Matematica collegata alla Musica, grazie all’intervento dell’Associazione JACO già nota per aver fatto nascere la prima orchestra sociale della città di Foggia. Ma non finisce qui: il progetto prevede l’apertura di un Parco di piante officinali nell’agro di Lucera, presso il Bosco Didattico Mezzana Grande gestito dall’Azienda Agricola AgriToppi srls, partner operativo che contribuirà al progetto con un proprio cofinanziamento. Un’area di 1.600 mq in cui saranno messe a dimora piante di camomilla, lavanda, malva, echinacea, calendula, menta piperita, melissa, salvia, origano, finocchietto e zafferano, il Parco sarà sede di alcuni laboratori di Tecnologia con il drone, di Geografia Astronomica con osservazioni al telescopio, ma soprattutto sarà il fulcro e la sede principale dei laboratori di Scienze: i bambini e i ragazzi che prenderanno parte al progetto, contribuiranno alla nascita e alla gestione stessa del Parco, dalla preparazione del terreno alla messa a dimora delle piantine officinali, dalla essiccatura dei fiori alla distillazione degli stessi per ricavare essenze e sacchetti profumati. Il progetto è rivolto a bambini e ragazzi tra 9 e 18 anni che vivono situazioni socio-economiche e familiari difficili, che rischiano l’abbandono scolastico e assumono atteggiamenti devianti. La finalità è coinvolgerli in attività tanto divertenti quanto educative, sia da un punto di vista “scolastico” che di inclusione, socializzazione e condivisione delle esperienze. I ragazzi saranno supportati anche nelle scelte formative e lavorative con specifici laboratori di Orientamento. Il progetto gode del sostegno di Partner importanti, oltre ai su citati, che contribuiranno alla promozione delle attività e all’individuazione dei beneficiari: il Garante Regionale dei Diritti del Minore, il Circolo Didattico San Pio X di Foggia, l’Istituto Comprensivo Catalano-Moscati di Foggia e l’Istituto Comprensivo Manzoni-Radice di Lucera, il CSV di Foggia, il Centro Antiviolenza di Lucera, l’Associazione Lavori in Corso di Lucera. Si lavorerà all’ampliamento di questa rete di Partner, con particolare riguardo agli Istituti Scolastici: sono già in corso le procedure per coinvolgere due studenti con disabilità dell’Istituto Tecnico Giannone-Masi di Foggia, che prenderanno parte al progetto quale Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO – ex Alternanza Scuola Lavoro). A breve, sul sito www.formeverlab.org, saranno disponibili una scheda sintetica di progetto, le locandine dei Laboratori e le modalità di iscrizione. Si potrà scegliere di frequentare tutti o solo alcuni dei laboratori previsti, tutti rigorosamente gratuiti. Info e contatti: Impresa Sociale Formever Lab Società Cooperativa Sociale www.formeverlab.org – formeverlab@gmail.com 349.8228448 - 328.8224824

