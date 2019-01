Dopo l'articolo di Foggiatoday, arrivano i condizionatori alla scuola San Lorenzo: "Ma negli altri plessi si gela"

C’è voluto l’articolo di Foggiatoday per far sì che domani gli alunni della scuola primaria San Lorenzo abbiano un po’ di tepore. Come preannunciato ieri, questa mattina una squadra di tecnici è stata inviata dal Comune di Foggia nell’istituto per montare tre condizionatori a pompa di calore.

Come raccontato a più riprese su queste colonne, infatti, un malfunzionamento all’impianto di riscaldamento del piano terra ha creato non pochi disagi a docenti ed alunni. Un disservizio datato, rispetto al quale il Comune di Foggia non ha ancora proceduto. “Siamo pronti per la gara” ribadiva ieri a noi l’assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Bove. Di contro la dirigente, Mirella Coli: “Ho scritto decine di pec, tutte senza risposta”.

Della incresciosa vicenda si è occupata a più riprese Italia in Comune, con i consiglieri Sciagura e Rizzi, il consigliere Mainiero con una proposta di emendamento in aula per dirottare alcuni fondi sull’istituto, le stesse mamme, che hanno creato un comitato ad hoc.

Prima della pausa natalizia si disse che l’amministrazione avrebbe proceduto quantomeno al montaggio di alcuni condizionatori: fino a ieri, però, nulla si era mosso. E gli studenti si preparavano a tornare a scuola con cappotti e stufe. Poi la svolta, dopo il nostro articolo.

“Non posso che ringraziarvi – ci dice la Coli- ma anche aggiungere, ahimè, che vi è un altro problema: negli altri plessi l’ordinanza del sindaco che voleva i riscaldamenti accesi almeno 48 ore prima del nostro ingresso lunedì per climatizzare gli ambienti è stata disattesa: sono stata questa mattina a scuola, si gela”.