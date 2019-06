34 posti e un sistema di sicurezza all'avanguardia, il nuovo fiammante scuolabus per gli studenti di San Severo

Da ieri mattina un nuovo fiammante ed accogliente pullmino cosiddetto di scuolabus è a disposizione della popolazione studentesca della città e del suo territorio extraurbano. E’ stato infatti consegnato il nuovo Scuolabus comunale che garantirà la frequenza scolastica agli studenti residenti nelle zone limitrofe sino al centro abitato della Città per raggiungere il proprio istituto di frequenza.

Lo Scuolabus, dotato di n. 34 posti e di sistemi di sicurezza all’avanguardia, è omologato per l’accompagnamento degli studenti della Scuola dell’obbligo (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado e primi due anni della Scuola Secondaria di secondo grado). L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco avv. Francesco Miglio ha potuto provvedere all’acquisto del minibus senza alcun onere a carico del bilancio comunale, usufruendo esclusivamente di un contributo regionale erogato attraverso il Piano del Diritto allo Studio.

“E’ un’altra grande conquista per i nostri giovani studenti, soprattutto per quelli che vivono qualche disagio in più risiedendo fuori dal centro abitato. Desidero ringraziare pubblicamente il precedente Assessore alle Politiche Sociali avv. Simona Venditti che ha puntualmente seguito il complesso iter burocratico e più in generale l’intera precedente Giunta Municipale. La grande novità rispetto al passato – dichiara il Sindaco Miglio - è rappresentata dalla innovativa omologazione dello scuolabus al fine di permetterne l’utilizzo anche ai ragazzi frequentanti i primi due anni del percorso delle scuole medie superiori: è un traguardo importante che consentirà un più agevole accesso alla scuola dell’obbligo per tutte le fasce d’età. Sarà impegno dell’Amministrazione attivare prontamente le procedure necessarie per conseguire un nuovo finanziamento regionale da destinare alla sostituzione del secondo scuolabus comunale”.