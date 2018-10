La palestra cade a pezzi, studenti e docenti contro la Provincia di Foggia: "Conviviamo con umidità ed allergie"

Gli studenti e i docenti dell’I.I.S.S. “De Rogatis-Fioritto” di San Nicandro Garganico continuano a lamentare il mancato intervento degli organi provinciali nei lavori di messa in sicurezza e di eliminazioni delle infiltrazioni all’interno della palestra dell’istituto.

“Il problema – denunciano- è partito dal fissaggio dei pannelli del soffitto in maniera superficiale, la cui caduta può essere causata da un urto con una palla o un qualsiasi oggetto in uso durante le lezioni di Scienze Motorie. Per scongiurare qualsiasi danno derivante da una caduta di questi pannelli, il Dirigente Scolastico ha emanato una circolare con la quale si vietava l’utilizzo di palloni durante le ore di Scienze Motorie”.

Ma il “colpo di grazia” sarebbe arrivato a seguito delle giornate di maltempo e di forti piogge agli inizi di ottobre, che, anche della mancata manutenzione del tetto, “hanno provocato l’infiltrazione di acqua nella maggior parte degli ambienti della palestra, come spogliatoi, bagni e altre stanze. Per quanto riguarda il campo da gioco, oltre alle infiltrazioni sotterranee che provocano un innalzamento del pavimento costituito da pannelli in gomma, l’acqua è penetrata anche nei muri causando il distaccamento dell’intonaco dai muri stessi con presenza anche di rischi elettrici, e provocando l’allagamento del pavimento. La conseguente umidità ha provocato un eccessivo accumulo di sporcizia e polvere che ha portato alcuni alunni ad accusare reazioni allergiche”.

In seguito a ciò il dirigente ha emanato una seconda circolare con la quale si deliberava la completa interdizione alla palestra. “Nonostante le richieste fatte alla Provincia e agli organismi delegati, il problema è rimasto purtroppo insoluto” fanno sapere.

Dal rapporto “Impararesicuri 2017” è emerso che in una scuola su quattro non viene effettuata una adeguata manutenzione, il che causa fatiscenza, muffa e distacco di intonaco nel 37% delle palestre. Secondo l’articolo 4.3 della Carta europea dei diritti allo sport lo svolgimento di attività sportive “dipende in parte, dal numero, dalla varietà e dall’ accessibilità degli impianti sportivi, la loro pianificazione globale è di competenza dei poteri politici. Questi terranno conto delle esigenze nazionali, regionali e locali, nonché degli impianti pubblici, privati e commerciali già esistenti. I responsabili prenderanno provvedimenti per assicurare la buona gestione e il pieno utilizzo degli impianti, in tutta sicurezza”. La richiesta degli studenti, dei docenti di Scienze Motorie e dei collaboratori addetti alla palestra è quella di un tempestivo intervento degli organi provinciali addetti per consentire il ripristino della struttura di San Nicandro Garganico e il corretto svolgimento delle attività sportive promosse dall’Istituto.

“È insostenibile – tuonano- che a 700 alunni sia negata la possibilità di usufruire della palestra, che è un momento, oltre che di ‘distacco’ dalle attività curricolari, di svolgimento di un attività sportiva o motoria in generale”. Pieno sostegno anche a “tutti gli studenti d’Italia che lamentano le stesse problematiche e continuano la loro lotta per ottenere questo diritto”.