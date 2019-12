A Rocchetta Sant’Antonio apre l’asilo nido comunale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Sabato 14 dicembre alle ore 11,00, Open Day alla presenza del sindaco di Rocchetta S. Antonio (Fg) e dei responsabili della Cooperativa. Sabato 14 Dicembre alle ore 11,00 a Rocchetta S. Antonio (Fg), in via vicoletto piccolo aprirà le sue porte l'asilo nido "Il nido delle coccole", servizio rivolto ai bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi. La gestione è affidata alla Cooperativa Sociale campana Raggio di Sole, che celebrerà l'occasione con un open day dedicato ai bambini e alle loro famiglie, per presentare il personale e l'offerta didattica dell'asilo. I piccoli fruitori della struttura saranno intrattenuti con animazione e attività ludiche all’interno degli spazi della scuola, che i genitori potranno vedere di persona. All'inaugurazione interverranno anche il Sindaco del Comune di Rocchetta S. Antonio Dott. Giulio Valentino Francesco Petruzzi e il Responsabile della Cooperativa Raggio di Sole, Dott. Raffaele Mosca. Durante la giornata, sarà possibile ricevere informazioni su iscrizione, costi e attività didattiche dallo staff della cooperativa presente, che distribuirà ai genitori la carta dei servizi di Raggio di Sole con tutti i dettagli sul metodo, i laboratori, gli standard minimi garantiti all'interno delle strutture e i criteri di selezione del personale di Raggio di Sole. In allegato, la locandina con il programma della giornata.