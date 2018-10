VIDEO | Scuola senza riscaldamento, mamme foggiane piombano in Comune: "Siamo preoccupate per i nostri figli"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il 21 settembre Italia in Comune Foggia convocò una conferenza stampa davanti ai cancelli della scuola elementare San Lorenzo per comunicare alla stampa e ai genitori quello che i consiglieri comunali Vincenzo Rizzi e Marcello Sciagura avevano raccolto in merito alla reale situazione dell’impianto di riscaldamento della scuola stessa.

I genitori vista la natura del danno, appreso dell'importo necessario al ripristino dell'impianto di riscaldamento, del fatto che non era stato aperto nessun capitolo di spesa a riguardo e non era stata, di conseguenza, avviata alcuna procedura per la realizzazione del bando per l'esecuzione dei lavori, decisero, il 27 settembre, di presentare, una richiesta di incontro con il sindaco Landella.

Fino alla protesta di questa mattina l’unica risposta ricevuta in merito alla richiesta fatta era stata una pec, inviata alla scuola dall’area tecnica del Comune in data 10 ottobre con la quale informava: “si è in attesa di riscontro sui fondi da reperire per l’intervento dal nostro Servizio Finanziario, lavori che saranno realizzati in tempi rapidi dopo che il servizio ha provveduto alla quantificazione della spesa occorrente, nelle

more della imputazione della stessa al Bilancio comunale (Servizio Finanziario)”.