La scuola è chiusa, la protesta non si arresta. I genitori degli alunni della Leopardi: "Sindaco, fai qualcosa!"

L'anno scolastico è terminato, ma non si placa la protesta dei genitori degli alunni della scuola 'Leopardi' di Foggia, in via Selicato. E, in prospettiva del prossimo impegno scolastico dei propri figli, sollecitano il sindaco di Foggia a prendere in considerazione (e a risolvere) i "gravi problemi della scuola".

"Signor sindaco - scrivono i genitori in una nota stampa - è semplicemente inaccettabile che lei non prenda in maniera chiara e formale in mano la situazione seria della nostra scuola. Le abbiamo già comunicato e in diversi modi - verbali, ‘amicali’, ufficiali - le diverse criticità. Tra queste, il plesso della scuola per l'infanzia inadeguato e fortemente discriminante per bimbi in carrozzina, di fatto iscritti, le fognature ormai fuori uso (siamo come palafitta sulle ‘acque nere’, vale a dire acque fecali, ossia quelle provenienti dai sanitari del bagno)".

"Ancora, la palestra parzialmente fruibile, copertura impregnata di acqua, quando piove, che non defluisce, oltre ai caloriferi non funzionanti in una intera ala della struttura. Non ci fermeremo neanche un momento, andremo avanti ad oltranza a difesa dei nostri piccoli, specie se diversamente abili", si legge ancora nel comunicato. "Ora chiediamo con forza risposte ufficiali, scritte. Lei ha il dovere di rispondere chiaramente alle richiesta di una comunità scolastica in serie difficoltà: settembre è praticamente alle porte e non abbiamo mai ricevuto un suo impegno da primo cittadino".