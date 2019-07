Al via Educo Camp: una full immersion in lingua inglese a Parcocittà

Parcocittà allarga i propri confini nazionali, in maniera significativa ed educativa. Da lunedì 8 a venerdì 12 luglio 2019 il Centro Polivalente di Parco San Felice a Foggia sarà sede, per il primo anno, di un grande progetto internazionale. Educoitalia, accreditata Miur, con sedi dislocate in tutta Italia e con ufficio centrale a Sanremo, fornisce un servizio unico e innovativo rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni.

Gli Educo Camp uniscono l’apprendimento al divertimento e i partecipanti sono coinvolti in una vera e propria full immersion in inglese. L’approccio inclusivo e la metodologia ludico-didattica incoraggiano i bambini, favoriscono l’autostima e rendono più facile l’apprendimento linguistico. I bambini che in questi ultimi mesi hanno effettuato l’iscrizione, supportati dai propri genitori, sono stati divisi in due gruppi: il primo è composto da bambini della prima e della seconda classe di scuola primaria e il secondo gruppo da bambini di terza, quarta e quinta classe di scuola primaria. Le attività si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 17:00. I bambini saranno seguiti da tutor madrelingua appositamente scelti. I tutor scelti sono tre: una ragazza proveniente dagli Stati Uniti d’America e due ragazze inglesi. L’Educo English Summer Camp sarà diretto dal Camp Director, Vanessa Ventura, docente del corso d’inglese attivo dallo scorso Ottobre a Parcocittà e tre Assistant al Camp Director con un livello B2- C1 di conoscenza della lingua inglese. Il Camp Director guida e assiste i tutor madrelingua, mantiene i rapporti con le famiglie e la struttura, organizza e coordina tutte le attività sia didattiche che ricreative.

Il Camp Director e gli Assistant sono a loro volta affiancati da due Helper, studenti degli ultimi anni di scuola secondaria di II grado con un buon livello di lingua inglese, che al termine del Camp riceveranno un attestato valido per i crediti formativi scolastici. Gli uffici Educoitalia hanno seguito ogni fase dell’organizzazione dell’Educo Camp offrendo in maniera esaustiva il loro contributo. Il compito dei tutor madrelingua, scrupolosamente selezionati e formati dai Senior Tutor e Teacher Trainer sarà quello di stimolare i bambini a parlare in inglese in ogni istante di svolgimento del Camp. Inoltre, i tutor saranno ospitati da tre delle famiglie dei bambini partecipanti che avranno la possibilità di vivere un’esperienza incredibile: una vera e propria full immersion in lingua inglese ogni giorno proprio come se fossero in vacanza studio all’estero.