“Storie di alternanza”: tra i premiati brillano gli studenti della “Amaduzzi” di San Giovanni Rotondo

Lo scorso lunedì 3 giugno, la quinta AFM dell’indirizzo ITE “A. Amaduzzi” dell’ISIS “L. Di Maggio” di San Giovanni Rotondo, accompagnata dalle docenti Angela M. De Leo e Antonia Gaggiano, ha partecipato alla manifestazione indetta dalla Camera di Commercio di Foggia allo scopo di premiare e dare visibilità ai migliori percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati dagli Istituti scolastici della provincia, con l'ausilio delle imprese del territorio.

L’Istituto ha presentato un resoconto su momento specifico del percorso di alternanza, quello svolto in modalità Job Shadowing presso la locale BCC: ciascuno studente è stato affidato ad un mentore aziendale con l’obiettivo di comprendere come si svolge realmente una giornata lavorativa in Banca.

L’iniziativa di Job Shadow effettuata dalla quinta A AFM, aveva già riscontrato il particolare apprezzamento di Unioncamere che ha referenziato l’iniziativa come percorso di qualità, tanto da richiedere una testimonianza all’Istituto Amaduzzi -insieme a soli altri tre Istituti dello stivale (Roma, Napoli e Trieste) - al CameraORIENTA nazionale svoltosi nella prestigiosa sede romana di Unioncamere lo scorso 28 febbraio.

Il 3 giugno l’ulteriore riconoscimento: il progetto di Job Shadow in banca ha vinto il secondo premio del concorso “Storie di Alternanza”. Premiati dal Presidente della Camera di Commercio Fabio Porreca, docenti e studenti hanno espresso grande soddisfazione per l’esperienza significativa, e ringraziato il Dirigente Scolastico, Prof. Rocco D’Avolio, che ha reso possibile questa collaborazione.