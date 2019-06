"Anch'io, anche noi": l'istituto Notarangelo-Rosati si aggiudica il primo posto al concorso nazionale "Un corto per i diritti umani"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Grande soddisfazione per l'istituto Notarangelo- Rosati di Foggia che sale sul gradino più alto del podio nel concorso "Un corto per i diritti umani". Il progetto, indetto a livello nazionale dall’Associazione per i Diritti Umani e la Tolleranza Onlus, è aperto alle scuole con l'obiettivo di divulgare tra i giovani la conoscenza dei Diritti Umani, così come espressi nella Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite.

"Siamo molto felici di aver ottenuto questa vittoria, non solo per il premio in sé" spiega la dirigente scolastica Irene Sasso "ma soprattutto perché i ragazzi hanno raggiunto davvero l'obiettivo del progetto, ovvero riflettere e confrontarsi sul sentirsi liberi anche in contesti difficili". Il video "Anch'io, anche noi", la cui regia è stata curata da Giovanni Bosco, è stato premiato al teatro Golden di Roma e ha preso spunto dall’art. 3 della Dichiarazione Universale ONU, relativo al diritto alla vita. I ragazzi hanno analizzato il diritto umano, partendo dal proprio contesto e indicando una possibile soluzione. Un ringraziamento speciale va alla professoressa Ada Beomonte Zobel, che ha curato, insieme ai ragazzi, la realizzazione del filmato.