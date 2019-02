A Pietramontecorvino parte il corso triennale per ‘Operatore della ristorazione’:

L’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale – I.R.F.I.P. comunica che nella giornata di venerdì 15 febbraio 2019, alle ore 10:00, presso il Palazzo Ducale di Pietramontecorvino, sito in via Arco Ducale s.n.c., si terrà la Conferenza Stampa di presentazione del Corso di formazione professionale "Operatore della ristorazione – Indirizzo preparazione pasti".

Il Progetto è stato cofinanziato da: Unione Europea, M.L.P.S.- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia, attraverso l’AVVISO PUBBLICO n. OF/2018 della Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia.

Il Corso intende far conseguire agli allievi la qualifica professionale di Operatore della Ristorazione – Indirizzo Preparazione pasti; crediti formativi certificati, spendibili nel Sistema dell’Istruzione scolastica e della Formazione Professionale; creare sbocchi occupazionali per l’inserimento lavorativo nel settore ristorativo.

Il Corso avrà inizio nel mese di marzo 2019 e avrà una durata triennale:

1° anno n. 1100 ore di cui n. 100 ore di stage in Provincia di Foggia;

2° anno n. 1100 ore di cui n. 200 ore di stage in Provincia di Foggia;

3° anno n. 1000 ore di cui n. 160 ore di stage extra-regionale in alberghi e ristoranti con sede a Rimini e n. 140 ore di stage transnazionale presso aziende ristorative con sede a Valencia (Spagna) – Attività cofinanziate dal Programma Erasmus Plus.

Oltre alle attività curriculari il Corso prevede le seguenti attività extracurriculari: laboratorio di informatica, laboratorio di recupero e riallineamento, laboratorio di sicurezza e legalità, laboratorio teatrale, laboratorio di enologia.

Il Corso è rivolto a.18 giovani che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado (licenza media), con età inferiore a 18 anni alla data dell'avvio delle attività didattiche. La frequenza del Corso e gratuita in tutte le sue attività e fasi didattiche. Ai corsisti saranno forniti gratuitamente il materiale didattico e le dispense; inoltre saranno rimborsate le spese di viaggio sostenute con mezzi pubblici. Agli allievi che frequenteranno il Corso e supereranno l’esame finale verrà rilasciato l’Attestato di qualifica di Operatore della Ristorazione e l’Europass Mobilità. Inoltre agli allievi verrà data la possibilità di conseguire la Certificazione Microsoft IC3 GS4 e l’Attestato di personale alimentarista (art.4 L.R. n.22 del 24.07.07 e s.m.i.).