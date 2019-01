A scuola di "Servizi culturali e dello spettacolo": ecco il nuovo indirizzo dell'Ipsia Pacinotti (unico in Capitanata)

Il 20 gennaio prossimo, in occasione del secondo ‘open day’ (ore 10.00 - 13-00), l’istituto professionale “A.Pacinotti” di Foggia presenterà a ragazzi e famiglie il nuovo corso che prenderà il via quest’anno, dopo una fase di gestazione conclusasi a fine dicembre, con il via libera della Regione Puglia: “Servizi culturali e dello spettacolo”. E’ unico in provincia di Foggia. Bisogna andare nel barese per trovarne uno simile. Chi si iscriverà alla classe prima, dunque, avrà una nuova possibilità di formazione.

Il profilo. Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi culturali e dello spettacolo” interviene nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi e fotografici nei settori dell’industria culturale e dello spettacolo e dei new media, con riferimento all’ambito locale, nazionale e internazionale. Il diplomato è capace di attivare e gestire processi applicativi e tecnico-espressivi, valutandone criticità e punti di forza. Produce, edita e diffonde in maniera autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all’editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni altro evento di divulgazione culturale.

Competenze. Individua, valorizza e utilizza stili e linguaggi di specifici mercati e contesti espressivi in cui si colloca un prodotto culturale e dello spettacolo in prospettiva anche storica; realizza prodotti visivi, audiovisivi e sonori anche in collaborazione con Enti e Istituzioni pubblici e privati, in coerenza con il target individuato; realizza soluzioni tecnico - espressive funzionali al concept del prodotto.

Attività e settori economici di riferimento. Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore; attività̀ di programmazione e trasmissione; pubblicità̀ e ricerche di mercato; altre attività̀ professionali, scientifiche e tecniche; attività̀ creative, artistiche e di intrattenimento; servizi culturali e di spettacolo.

Iscrizioni dal 7 al 31 gennaio 2019.