L'orchestra della "Tommasone-Alighieri" trionfa a Pesaro: i ragazzi dell'istituto lucerino vincono il primo premio al Concorso "Giovani in Crescendo"

Importante riconoscimento per l'Istituto comprensivo Tommasone-Alighieri di Lucera diretto dal D. S. Francesca Chiechi.

Nei giorni 2, 3 e 4 maggio, l'orchestra dei corsi a indirizzo musicale ha partecipato al Concorso Musicale Nazionale "Giovani in crescendo" presso il teatro Rossini di Pesaro. L'orchestra, formata da 93 alunni dai 12 ai 14 anni, si è esibita in un programma che spaziava dalla musica sinfonica al repertorio rock, distinguendosi per la compostezza e per l'estrema duttilità nell'affrontare generi musicali diversi.

I giovani artisti in erba, preparati dai docenti Maria Carmina Caruso, Giovanni Delle Fave, Davide Giornetti, Mario Ieffa, Luca Marri, Barbara Nespoli, Stefano Ottomano e Francesco Scaramuzzi, si sono aggiudicati il Primo Premio di sezione per le Scuole ad indirizzo musicale.

Questo importante risultato rappresenta il coronamento di un lavoro scolastico svolto con scrupolosità e competenza, frutto di una vincente sinergia tra la scuola, le famiglie e le istituzioni locali. Tali iniziative sono significative sia per la formazione globale dei ragazzi che per la crescita culturale di tutta la comunità.