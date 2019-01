Il 'Giannone-Masi' apre le porte alle famiglie: è tempo di Open Day per una scelta scolastica consapevole

Domenica 13 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30, appuntamento nelle due sedi dell'Istituto 'Giannone-Masi' di Foggia, con gli open days, le speciali giornate di orientamento dedicate agli studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado, che tra circa un mese dovranno decidere quale istituto superiore frequentare da settembre 2019.

I ragazzi, accompagnati dai familiari, potranno conoscere docenti e studenti e ottenere informazioni sugli indirizzi Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi informativi aziendali e turismo, nella sede centrale di via Sbano 5, mentre nella sede di via Strampelli 2 potranno informarsi sugli indirizzi Costruzione, Ambiente e Territorio (Geometra), Gestione, Ambiente e Territorio (Perito agrario).

Gli studenti delle due sedi fungeranno da "ciceroni" mostrando ai visitatori i numerosi laboratori e fornendo ogni dettaglio sulle attività e le metodologie di studio. “Un’occasione da non perdere per comprendere come funziona la nostra scuola” ha sottolineato la dirigente d’istituto prof.ssa R. Cassano, invitando ad un’ampia partecipazione. Saranno illustrate le caratteristiche degli indirizzi e verranno svolte attività laboratoriali nelle principali discipline professionalizzanti. L’ultimo open day sarà il 20 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30.