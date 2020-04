'Apulia digital maker' presenta la sua offerta formativa: l'orientamento si fa a distanza su Facebook

Parteciperanno anche Sebastiano Leo, assessore regionale all’Istruzione e Anna Camalleri, direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, al primo 'Open day on line' della Fondazione Its Apulia Digital Maker che, in sintonia con le indicazione del Miur ha organizzato l’iniziativa Stay Open. Stay Home per presentare i nuovi corsi di alta formazione post diploma del settore Ict in avvio il prossimo ottobre presso le sedi di Foggia, Bari, Lecce e Molfetta.

L’Its operante nel settore delle Tecnologie dell’informazione e Comunicazione per l’innovazione digitale, infatti, ha aperto le pre-iscrizioni ai nuovi corsi gratuiti del biennio 2020/2022, sul portale apuliadigitalmaker.it e programmato le attività di Orientamento a Distanza. Tra i sei del Sistema Its della Regione Puglia – che insieme al Miur e attraverso i fondi comunitari, finanzia i corsi di specializzazione – l’Apulia Digital Maker presenterà l’offerta formativa con questo primo Open day on line, in programma giovedì 30 Aprile alle ore 18.00, in diretta live sulla pagina facebook /apuliadigitalmaker.it.

La scelta di utilizzare il canale social - senza obbligo di registrazione - è dovuto alla volontà di rendere il più diretto il contatto con gli utenti, che potranno interagire anche con i rappresentanti di tre delle più prestigiose aziende partner dei corsi: Serena Fabiani, general manager della Rainbow Academy, Tiziana Giove, Recruting & Talent Acquisition Manager Human Resources di Exprivia e Salvatore Caracuta, direttore della 'Passo Uno Produzioni'.

I corsi del biennio 2020/22 per formare i professionisti dell'innovazione digitale. Saranno proprio i tre responsabili aziendali a far conoscere le opportunità professionali offerte dai percorsi di Developer 4.0, co-progettato con Exprivia e 3D Artist e Digital Video Designer, organizzati con Apulia Film Commission e la collaborazione di affermate imprese del settore audiovisivo e hi tech. I partecipanti del primo Open Day potranno così approfondire i profili formativi, i programmi didattici e gli sbocchi professionali relativi a questi nuovi progetti biennali di specializzazione, finalizzati a formare alcune delle più ricercate figure professionali in ambito di Industria 4.0 e Digital Transformation, confrontandosi direttamente con gli esperti di sviluppo app e software, realtà aumentata e virtuale, Vfx. Dopo il primo evento sono previste altre sessioni di approfondimento sui corsi e sarà possibile, per gruppi classe o singoli utenti interessati, anche fissare su richiesta appuntamenti per l’orientamento in remoto, scrivendo all’indirizzo: comunicazione@apuliadigitalmaker.it.

Il Sistema ITS Italia

Queste iniziative sono sintonizzate anche sulla campagna info-promozionale nazionale 'It's my future' promossa per far conoscere le formidabili opportunità offerte dalle 104 Fondazioni del Sistema Its che rappresentano il primo segmento di formazione terziaria, non universitaria, nata per rispondere alla domanda delle imprese italiane di nuove ed elevate competenze tecnologiche, assicurando oltre l’80% di occupazione ad un anno dal diploma. (video: https://www.youtube.com/watch?v=_Jkm9RHGS70)

Una rete di eccellenze incentrata sulla stretta connessione tra formazione, impresa e mondo della ricerca che Miur, Mise e Confindustria stanno sempre più inquadrando come laboratorio strategico per lo sviluppo economico e imprenditoriale del Paese, fondamentale per assicurare quel contributo vitale richiesto dalle imprese per il rilancio dell’economia nell’era della smart specialisation.