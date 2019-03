Olimpiadi di Matematica: per il terzo anno consecutivo vince il Marconi

La Coppa Gauss resta al liceo scientifico Marconi di Foggia. Per il terzo anno consecutivo la squadra del “Marconi” di Foggia conquista il primo posto nella gara provinciale a squadre delle Olimpiadi di Matematica, che si è disputata ieri presso l’Istituto Altamura-Da Vinci di Foggia.

La gara, valevole per la qualificazione alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica di Cesenatico, ha visto in gara 15 squadre di istituti provenienti dalla provincia di Foggia, una da Bari.

La squadra campione era composta da alunni di varie classi del “Marconi”: Marco La Cecilia (5H), Daniele Pavarini (4G), Filippo Villani (5D), Francesco Cavaliere (5F), Simona Di Gregorio (2B) Massimiliano Affatato (3A), Michele Bottalico (3A); Federica Cibelli (1B), Gaia Perillo (1Ls) riserve.

Marconi dunque sul podio con 1412 punti (secondo e terzo classificato rispettivamente con 1156 e 830 punti); decisiva la risoluzione del problema “Jolly”, il 20° problema, risolto solo dal liceo Marconi. Una gara molto combattuta alla quale ha assistito anche il dirigente scolastico prof.ssa Piera Fattibene, e un ospite inatteso e gradito: Roberto Marasco, ex studente del liceo Marconi, ora iscritto al primo anno di Matematica a Bari, tra i protagonisti della vittoria nella gara dello scorso anno. Anche ieri ha indossato la felpa della sua scuola e ha tifato per i suoi ex compagni.

Un’altra squadra ha gareggiato, sempre ieri, alle provinciali di Campobasso, classificandosi terza su 17 squadre partecipanti. In squadra: Anna Carla Farano (5 B), Michelle Scopece (4E) Simona Squitieri (3B), Chiara Gerardi (3B), Costantino Taggio (2E), Luca Ardito (2E), Alessandro Sforza (3H); Concetta Farenga (3A) riserva.

Il dirigente scolastico si è congratulato con i ragazzi vincitori e con i docenti che li hanno allenati in questi mesi: Stefania Cibelli, Daniela Nigri, Pia Palumbo, Rossella Presti.