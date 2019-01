Attacchi d'arte a scuola: cosi gli alunni della Pascoli e il fumettista Guida adottano un pezzo di corridoio

Grande entusiasmo di alunni e genitori per l'iniziativa "I bambini raccontano la Pascoli". All'evento, che fa parte delle attività programmate dall'Istituto Comprensivo Santa Chiara Pascoli Altamura per conoscere dall'interno la filosofia della scuola e che prevedeva la realizzazione di un murales nel corridoio del plesso scolastico, hanno preso parte, oltre agli alunni , l'Assessore alla pubblica istruzione Claudia Lioia, la Dirigente scolastica Mariolina Goduto e il fumettista Giuseppe Guida.

E' stato proprio il libro di Guida "Scampia Storytelling" ad ispirare di questa iniziativa di street art a scuola. L'assessore Lioia si è detta molto felice dell'idea perché mette in primo piano il ruolo dei bambini, facendo capire loro l'importanza del loro impegno: abbellire il corridoio significa far amare quel pezzo di muro, responsabilizzarli verso le bellezze della città e far amare anche una arte diversa come la street art.

La Dirigente Goduto ha sottolineato come la realizzazione del murales non metta solo in evidenza la scuola, ma sottoponga all'attenzione dei cittadini la filosofia sottesa, il sistema organizzativo e pedagogico privilegiato, la metodologia prescelta, perchè dietro ad esso c'è la passione per i libri, per questa storia "Scampia Storytelling", scritta da un autore da tempo partner importante dell'Istituto, una narrazione che ha grande fiducia nelle possibilità dei bambini.

L'obiettivo è quello di rendere gli spazi non solo contenitori asettici e privi di significato. La scuola, riprende la dirigente, non è fatta solo di spazi che sono fondamentali, ma è ancora più importante ciò che essi contengono, non solo il corridoio, ma anche altre parti, con una azione educativa che coinvolga autori e alunni di tutti e tre i gradi scolastici.