E' il giorno della Maturità modalità Covid: mascherine, distanze tra studenti e commissioni, gel igienizzante e termoscanner

Sono cominciati oggi, mercoledì 17 giugno 2020, gli esami di Maturità nell'anno in cui l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto il Governo e il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina a chiudere definitivamente le scuole e a modificare le regole per lo svolgimento degli esami di quinto superiore.

In Puglia sono oltre 37446 gli studenti impegnati in questo passaggio di vita, qualcuno è stato accompagnato dai genitori, altri hanno preferito arrivare a scuola da soli. Maturità in modalità Covid quindi. Mascherine, distanziamento sociale di un metro, termoscanner all'ingresso, gel igienizzante, banchi lontano tra loro di un metro e mezzo, percorsi di entrata e uscita definiti e commissari d'esame sistemati su postazione singole.

Gli auguri del presidente della Provincia di Foggia

“Un sincero augurio per affrontare gli esami con la giusta tensione ai maturandi, alle loro famiglie, agli inseganti ed agli operatori scolastici. L’emergenza sanitaria ha già evidenziato la vostra maturità, continuando a studiare nonostante le tante difficoltà, siete pronti a superare le sfide che quotidianamente la vita vi porrà. Le istituzioni scolastiche hanno posto in essere tutte le misure utili a garantire la giusta sicurezza per arginare la pandemia, riorganizzando gli spazi e sanificando gli ambienti. Vivete questo momento con la concentrazione necessaria a concludere un ciclo di studi. La Provincia di Foggia sta lavorando alacremente per la riapertura delle scuole a settembre e per garantire la massima agibilità degli spazi in tutta sicurezza”.

L'in bocca al lupo del sindaco di Foggia

"Buon lavoro a tutti gli studenti foggiani che da oggi sono impegnati nell'esame di maturità. È stato un fine anno scolastico inusuale e non previsto tra chiusure e collegamenti web con insegnanti e compagni di scuola, ma è giunto il momento di mostrare il vostro valore, anche con queste difficoltà impreviste. In bocca al lupo a tutti voi"