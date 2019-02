All'istituto Einaudi sale in cattedra la creatività in cucina: successo per la master class con chef Mele

L’Executive Chef del noto brand 'Pescaria', Lucio Mele, è stato l’artefice di una seguita quanto apprezzata master class dedicata agli chef in erba dell’I.I.S. “Einaudi” di Foggia. Alle 09.30, puntualissimi, i migliori allievi degli indirizzi Enogastronomia e Prodotti dolciari industriali e artigianali, si sono fatti trovare dallo chef pronti a seguire la lezione, con l'intento di carpirgli segreti ed espedienti per elaborare raffinate ricette.

Diciamo subito che le aspettative non sono state vane: Chef Mele ha letteralmente stregato i ragazzi con la sua manualità, ma li ha anche affabulati con la sua estrema disponibilità a rispondere alle domande ed a fornire chiarimenti. Non si è risparmiato, Chef Mele, declinando la sua arte in quattro apprezzatissime ricette che hanno deliziato gli occhi ed il palato di quanti hanno assistito alla lezione.

"In un tempo in cui si parla tanto di flipped classroom e di metodologie alternative alla classica lezione frontale - fanno sapere gli organizzatori - si è avuta la conferma che quando i ragazzi vengono attivamente coinvolti in attività in cui possano mettere in opera quanto appreso teoricamente l’attenzione non solo non cala, ma risulta costantemente elevata, tanto più se a proporre le attività è un comunicatore d’eccezione come lo Chef Lucio Mele".