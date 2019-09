La scuola è cominciata ma mancano gli assistenti educativi: a pagarne le spese sono gli alunni diversamente abili

Il Prefetto di Foggia scriverà ai comuni della Provincia per sollecitarli ad attivare tutte le procedure utili all'assistenza scolastica. Lo ha affaermato all'agenzia Dire Ludovico Abbaticchio, garante per l'infanzia della Puglia dopo l'incontro con Raffaele Grassi in cui ha denunciato le "difficoltà a ogni inizio di anno scolastico legate alle mancate assegnazioni degli assistenti educativi e alle insufficienti comunicazioni al fine di evitare situazioni che impediscano ai bambini disabili di accingersi al loro percorso di studi alla stregua di tutti gli altri".

Quella del capoluogo dauno è stata la prima Prefettura ad attivarsi e a rispondere, assicurando, attraverso la massima carica dell'Ente, che "per competenza sulle scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado invierà ai comuni una nota". Abbaticchio ha poi concluso: "Azioni come queste aiutano a creare un clima di comunità in cui tutti i bambini e i ragazzi si sentano uguali e parte della società"