Piccoli talenti della fotografia crescono: la lucerina Sara Checchia premiata al concorso dell’Agenzia Spaziale Italiana

C’era anche la piccola lucerina Sara Checchia (13 anni), tra le partecipanti al concorso nazionale “A.A. Fantascienza cercasi”, patrocinato dal Miur e dall’Agenzia Spaziale Italiana. Il concorso è intitolato alla memoria del giornalista e scrittore appassionato di fantascienza Antonio Albanesi.



Ieri sera, tra le centinaia di proposte arrivate da tutt’Italia, la tredicenne dell’istituto comprensivo Tommasone-Alighieri è riuscita ad aggiudicarsi il premio per la miglior fotografia. A premiarla i figli di Albanesi e dai fotografi ufficiali dell’evento, tra cui Fontana.



Nello scatto che le ha garantito la vittoria, la giovane Sara ha immortalato una coetanea e compagna di classe mentre regge tra le mani una bandiera degli USA (in memoria di Neil Armstrong e della missione Apollo 11) ed una piccola Luna. Accompagna lo scatto una composizione tipografica con una celebre frase del fisico Albert Einstein.



Lo scatto è stato realizzato, sviluppato ed editato dalla giovane fotografa negli ambienti scolastici messi a disposizione degli studenti grazie alla professoressa Annamaria Compagnone e alla dirigente scolastica Francesca Chiechi.



Come premio, lo scatto sarà esposto nella prossima mostra del fotografo Franco Fontana e la giovane studentessa avrà la possibilità di partecipare ad un workshop con alcuni grandi fotografi italiani, che si terrà a Roma nei prossimi mesi. Durante la serata sono inoltre stati premiati anche lavori di disegno e racconti di fantascienza pervenuti da tutt’Italia.