VIDEO | Un grande autore per ogni gradino: ecco le "scalinate della cultura" del Liceo Volta

Dodici scalinate, ciascuna porta ad un settore della scuola, ciascuna porta da oggi i titoli dei testi di grandi autori che hanno fatto la stora in quel settore e che i ragazzi studiano nel percorso didattico. Ecco la originale iniziativa del Liceo Scientifico Volta: le scalinate della cultura. La dirigente scolastica, Gabriella Grilli, è entusiasta: è la prima scuola ad aver realizzato una iniziativa del genere, interamente "fatta in casa", attraverso il lavoro di docenti e studenti in orario extra scolastico.