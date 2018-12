Gli studenti del liceo foggiano Volta a scuola di volontariato per imparare che "le differenze sono una risorsa"

“A ciascuno studente deve essere data la possibilità di raggiungere importanti traguardi di apprendimento, ciascuno secondo le proprie possibilità e i propri ritmi ”. Con queste parole il Dirigente scolastico del Liceo scientifico “A. Volta” di Foggia, Gabriella Grilli, commenta i primi incontri del progetto “Il Volta per l’inclusione e il volontariato” svoltisi dall’inizio di questo anno scolastico.

Far conoscere agli studenti il mondo del volontariato, in tutte le sue sfaccettature, incontrare i protagonisti di alcune realtà associative del territorio, stimolare i giovani alla partecipazione ad attività di volontariato sono le finalità principali dell’iniziativa del liceo Volta che, con il patrocinio del Centro di Servizio al Volontariato di Foggia, ha preso il via lo scorso 20 ottobre ed è proseguito fino al 29 novembre.

Nell’ambito dell’iter progettuale gli studenti dell’istituto scolastico hanno incontrato i volontari della Comunità “Sulla strada di Emmaus”, con i quali partirà a gennaio, tra l’altro, un progetto specifico sulle tematiche legate all’abuso delle sostanze e che si svolgerà a scuola grazie alla collaborazione degli inseganti di Religione. Poi è stata la volta dei ragazzi con Sindrome di Down dell’associazione “Civico 21”, che hanno raccontato la loro esperienza nella gestione del B&B “Otto Stelle”. E ancora l’incontro con la delegazione foggiana dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti con il loro presidente, Franco De Feo: l’iniziativa ha rappresentato una feconda occasione per far comprendere alle nuove generazioni che, al di là delle difficoltà, con impegno, passione, amore e dedizione chiunque può realizzare i propri sogni. Infine, lo scorso 29 novembre l’appuntamento che ha visto come protagonisti i ragazzi dell’Assori Onlus guidati da Maria Elena Mastrangelo che ha presentato un’importante ricerca sui temi dell’inclusione e della collaborazione tra persone normodotate e diversamente abili. A conclusione dell’incontro anche una performance messa in scena dai ragazzi diversamente abili, tra teatro, musica e cultura, a dimostrazione che la bellezza, la poesia e l’arte non conoscono confini né limiti.

“Siamo convinti – sostiene il Dirigente Grilli - che i sistemi educativi debbano sviluppare una pedagogia personalizzata, per rispondere in modo flessibile alle esigenze di ciascuno. La comunità educante, e non solo, deve comprendere che le differenze sono un’importante risorsa per l’educazione ed in questa ottica è fondamentale individuare i bisogni del singolo per poter differenziare le proposte didattico-educative. Tutti noi, dunque, siamo chiamati a trasformare il sistema scolastico in un’organizzazione idonea alla presa in carico dei differenti bisogni formativi. Il concetto di inclusione – ha continuato - riguarda tutti gli studenti che rischiano di essere esclusi dalle opportunità scolastiche. Ecco perché il Volta accoglie questa ulteriore sfida educativa”.

Da citare, infine, anche la partecipazione di oltre trenta studenti del liceo foggiano, sabato 24 novembre, alla 22esima Giornata nazionale della Colletta Alimentare. “Anche su questo versante i nostri studenti – ha concluso Gabriella Grilli – hanno dimostrato una sensibilità straordinaria alle tematiche del disagio e della povertà e si sono impegnati in prima persona per collaborare alla buona riuscita dell’iniziativa. Durante questo anno scolastico saranno ancora tante le associazioni che incontreranno i nostri ragazzi perché ‘Educare la mente, senza educare il cuore non è affatto educare’”.